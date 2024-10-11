"Он врач и непубличный человек": певица KOLA рассказала о своем муже-иностранце (видео)

По словам певицы, ее супруг не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он вскоре приедет в Украину и будет присутствовать на ее концерте.

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Украинская певица, автор и исполнительница собственных песен KOLA (настоящее имя — Анастасия Прудиус) 11 октября на пресс-конференции по случаю сольного концерта, на которой побывал Фокус, раскрыла некоторые подробности личной жизни и впервые рассказала о своем муже-иностранце.

Артистка сообщила, что ее супруг вскоре приедет в Украину будет присутствовать на ее концерте. "Это не то, чтобы какая-то тайна. Просто он не публичный человек, ему это все не нужно… Он занимается медициной, он другой человек. Он принимает все, чем я занимаюсь, ему все нравится и это его вдохновляет. Но ему не нужно, чтобы его видели, чтобы его фотографировали. Он взрослый человек и имеет собственный бизнес. Всегда рядом и поддерживает меня", — поделилась Анастасия.

При этом исполнительница отметила, что совсем не прячет своего возлюбленного. Однако надеется, что присутствующие на концерте проявят уважение к ее личной жизни и не станут снимать ее избранника.

"У нас правильные журналисты, правильные люди, которые не будут создавать дискомфорт и не будут снимать его (мужа — ред.) на моем концерте. Я бы очень этого хотела, так как это будет, прежде всего, уважением ко мне и моей личной жизни. Я его не прячу… Надеюсь, что никто не будет стараться его сфотографировать. Если бы это было в вашей жизни, вам тоже было бы неприятно… Он будет рядом со мной. На сегодняшний день это — самый родной для меня человек", — призналась KOLA. Певица также сообщила, что песню "Тюльпаны" она посвятила своему возлюбленному и годовщине из романа.

Ранее, 23 ноября 2023 года, Фокус писал о том, что певица KOLA тайно вышла замуж за иностранца. Праздничная церемония состоялась в Праге, в семейном кругу.