"Він лікар і непублічна людина": співачка KOLA розповіла про свого чоловіка-іноземця (відео)

За словами співачки, її чоловік не має стосунку до шоу-бізнесу. Він незабаром приїде в Україну і буде присутній на її концерті.

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Українська співачка, авторка і виконавиця власних пісень KOLA (справжнє ім'я — Анастасія Прудіус) 11 жовтня на пресконференції з нагоди сольного концерту, на якій побував Фокус, розкрила деякі подробиці особистого життя і вперше розповіла про свого чоловіка-іноземця.

Артистка повідомила, що її чоловік незабаром приїде в Україну і буде присутній на її концерті. "Це не те, щоб якась таємниця. Просто він не публічна людина, йому це все не потрібно... Він займається медициною, він інша людина. Він приймає все, чим я займаюся, йому все подобається і це його надихає. Але йому не потрібно, щоб його бачили, щоб його фотографували. Він доросла людина і має власний бізнес. Завжди поруч і підтримує мене", — поділилася Анастасія.

Водночас виконавиця зазначила, що зовсім не ховає свого коханого. Однак сподівається, що присутні на концерті виявлять повагу до її особистого життя і не зніматимуть її обранця.

"У нас правильні журналісти, правильні люди, які не створюватимуть дискомфорт і не зніматимуть його (чоловіка — ред.) на моєму концерті. Я б дуже цього хотіла, бо це буде насамперед повагою до мене і мого особистого життя. Я його не ховаю... Сподіваюся, що ніхто не буде намагатися його сфотографувати. Якби це було у вашому житті, вам теж було б неприємно... Він буде поруч зі мною. На сьогоднішній день це — найрідніша для мене людина", — зізналася KOLA. Співачка також повідомила, що пісню "Тюльпани" вона присвятила своєму коханому і річниці роману.

Раніше, 23 листопада 2023 року, Фокус писав про те, що співачка KOLA таємно вийшла заміж за іноземця. Святкова церемонія відбулася в Празі, в сімейному колі.