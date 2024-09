"Для мене не на часі ": співачка Kola публічно відповіла, коли планує народження первістка

Артистка заявила, що поки вважає не на часі народження первістка, адже багато сил та ресурсу витрачає на свою кар'єру.

Related video

31-річна співачка Kola (справжнє ім’я Анастасія Прудіус) прокоментувала плани стати мамою. Подробицями артистка поділилася в інтерв’ю INSIDER.UA.

Так, відповідаючи на питання, як співачка розставляє пріоритети між кар’єрою і материнством, вона відповіла, що поки немає конкретних планів чи бар’єрів щодо народження первістка. Однак поки, за її словами, вона зосереджена на музичній кар'єрі, оскільки планує дати великий концерт у Палаці Спорту, що вимагає наразі її уваги та сил.

Щодо материнства співачка відповіла, що цей етап в житті їй точно ще доведеться прожити, однак поки все ж вважає народження первістка не на часі.

"Щодо материнства – це точно відбудеться в моєму житті. Важливе рішення, але зараз для мене не на часі навіть думати про це серйозно. Я завжди уявляла собі, що цей момент прийде тоді, коли внутрішньо відчую готовність до змін, до нової ролі, коли захочу пригальмувати темп і присвятити більше часу родині", — пояснила артистка.

Вона також наголосила, що неправильно ставити на ваги кар’єру чи материнство, адже народження дитини не залежить від шкали популярності чи досягнень. Для неї народження дитини більше про внутрішній баланс та готовність до нового етапу життя.

Зауважимо, що раніше Кола була заміжня за гітаристом та вокалістом гуртів "Never Believe Twice" та "CherryBlazer" і майбутнім фіналістом гіпершоу Маска і шоу Голос країни Ярославом Кайдою. Пара офіційно одружилася у 2013 році. Однак згодом шлюб розпався. Вже у 2024 році Анастасія повідомила, що вдруге офіційно вийшла заміж. Її обранцем став бізнесмен на ім'я В'ячеслав, з яким вона познайомилася в Ізраїлі під час організації її концерту. Згодом між парою виникли почуття, які переросли в сім'ю. Зараз В'ячеслав та Анастасія живуть окремо, Анастасія часто буває в Києві, тому періодично їздить до чоловіка. Сам же В'ячислав залишається за кордоном, оскільки має там бізнес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що KOLA, Глюкоза і Бруно Марс опинилися під обстрілами ХАМАС в Ізраїлі.