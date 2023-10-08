KOLA, Глюкоза і Бруно Марс: під обстрілами ХАМАС в Ізраїлі опинилися зірки з України та інших країн

Коли бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, під ударом опинилися і знаменитості, яким довелося ховатися в бомбосховищах.

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Відома українська співачка Анастасія Прудіус, яка виступає під псевдонімом KOLA, була в Ізраїлі, коли ХАМАС напали на Ізраїль. Також під ракетним ударом опинився відомий американський виконавець Бруно Марс, який мав дати концерт. Як і російська співачка Наталя Іонова, відома, як Глюкоза, яка прилетіла до Ізраїлю саме на його виступ. Свої повідомлення про те, що відбувається в Ізраїлі, селебріті залишили в соцмережах.

KOLA вийшла на зв'язок із шанувальниками з бомбосховища, повідомивши шанувальникам, що перебуває в Ізраїлі. Вона розмістила коротке відео в сторіз.

KOLA в Ізраїлі Фото: Скриншот

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Анастасія зізналася, що її шокувала кількість ракет, запущених із Сектора Гази по Ізраїлю. ХАМАС після офіційно заявив, що запустив близько 5000 ракет

"Я в Ізраїлі. Це треш. Я з однієї війни приїхала в іншу війну. В іншій країні це страшніше. Чесно, вони як скажені, вони як зійшли з розуму. Вони по 100, по 200, 500 ракет за раз запускають просто. Ці звуки...", — розповіла співачка.

Її рейс скасували, тож вона не знає, як і коли їй вдасться повернутися додому.

"Я перебуваю в чужій країні, де неадекватні сусіди з усіх боків. Вони можуть робити все, що їм спаде на думку", — сказала співачка. KOLA не розповіла, навіщо прилетіла до Ізраїлю і в якому місті перебуває.

Також у Тель-Авіві мав відбутися вже другий концерт Бруно Марса: перший він дав 4 жовтня, а другий мав відбутися 7 жовтня. Коли співак не вийшов на зв'язок, шанувальники почали турбуватися.

Бруно Марс на концерті в Тель-Авіві

Але пізніше команда артиста повідомила, що концерт скасовано, глядачам повернуть гроші за квитки, а сам Бруно Марс уже полетів до Катару, де у нього має відбутися наступний концерт.

Організатори шоу "Добрий вечір з Гаєм Пайнсом" помітили Бруно Марса і членів його команди в залі вильоту в аеропорту Бен-Гуріон.

Бруно Марс в аеропорту Фото: Скриншот

"Він полетів до Афін, а звідти попрямує до Катару, щоб продовжити свій тур", — повідомили в соцмережах шоу.

Російська співачка Наталя Іонова, яка виступає під псевдонімом Глюкоза (Глюк'oza), прилетіла з родиною саме на концерт Марса.

Наталія Іонова в бомбосховищі Фото: Скриншот

У соцмережах вона показала фото з бомбосховища в Тель-Авіві. Уже сьогодні вона опублікувала сторіз із вулиці, повідомивши, що зараз "спокійно" і вона вийшла за кавою.

Нагадаємо, вторгнення ХАМАС сталося, коли в пустелі Негев проходив музичний фестиваль. Бойовики розстрілювали людей і машини, які тікали. Одна з жінок, якій вдалося врятуватися, розповіла, що вона три години ховалася під деревом, доки не почула іврит і не зрозуміла, що поруч із нею ізраїльські солдати.