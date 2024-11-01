38-річна Александра Даддаріо вперше стала мамою (фото)

Зірка екрану повідомила про поповнення в доволі креативний спосіб. Поки стать та імʼя малюка невідомі.

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38-річна американська акторка Александра Даддаріо народила первістка. Новиною про поповнення зірка екрану поділилася в Instagram.

Зірка "Білого лотоса" оголосила новину про те, що вона народила дитину, на Геловін.

31 жовтня Даддаріо опублікувала в Instagram фотографію своєї новонародженої дитини, закутаної в ковдру з кількома цукерками, розкладеними навколо неї.

"Я подумала, що це дивна миска з цукерками", — підписала Александра свій пост.

Акторка угорсько-італійського походження та її чоловік, 55-річний продюсер Ендрю Форма, поки не розкрили ні імені, ні статі своєї дитини.

Александра Даддаріо вперше стала мамою

Зірка серіалу "Білий лотос" повідомила про свою вагітність в липні 2024 року. Вона розповіла, що вже на шостому місяці і що тримала свою вагітність у секреті.

Даддаріо вже є мачухою для двох дітей чоловіка. Форма є батьком Роуена і Джуліана від попереднього шлюбу з колишньою дружиною Джорданою Брюстер.

Пара одружилася в Новому Орлеані в червні 2022 року.

Александра Даддаріо та Ендрю Форма Фото: Instagram alexandradaddario

Раніше Александра пережила "втрату", тому ця вагітність для неї стала особливо важливою.

Нагадаємо, Гейлі та Джастін Бібер уперше стали батьками.

Також Фокус писав про весілля Александри Даддаріо та Ендрю Форма.