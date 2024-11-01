38-летняя Александра Даддарио впервые стала мамой (фото)

Звезда экрана сообщила о пополнении довольно креативным способом. Пока пол и имя малыша неизвестны.

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38-летняя американская актриса Александра Даддарио родила первенца. Новостью о пополнении звезда экрана поделилась в Instagram.

Звезда "Белого лотоса" объявила новость о том, что она родила ребенка, на Хэллоуин.

31 октября Даддарио опубликовала в Instagram фотографию своего новорожденного ребенка, закутанного в одеяло с несколькими конфетами, разложенными вокруг него.

"Я подумала, что это странная миска с конфетами", — подписала Александра свой пост.

Актриса венгерско-итальянского происхождения и ее муж, 55-летний продюсер Эндрю Форма, пока не раскрыли ни имени, ни пола своего ребенка.

Александра Даддарио впервые стала мамой

Звезда сериала "Белый лотос" сообщила о своей беременности в июле 2024 года. Она рассказала, что уже на шестом месяце и что держала свою беременность в секрете.

Даддарио уже является мачехой для двух детей мужа. Форма стал отцом Роуэна и Джулиана от предыдущего брака с бывшей женой Джорданой Брюстер.

Пара поженилась в Новом Орлеане в июне 2022 года.

Александра Даддарио и Эндрю Форма Фото: Instagram alexandradaddario

Ранее Александра пережила "потерю", поэтому эта беременность для нее стала особенно важной.

Напомним, Хейли и Джастин Бибер впервые стали родителями.

Также Фокус писал о свадьбе Александры Даддарио и Эндрю Форма.