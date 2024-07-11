38-летняя Александра Даддарио беременна первенцем (фото)

В свое время знаменитость пережила "потерю". Теперь она ожидает рождения ребенка со "многими сложными чувствами".

Related video

38-летняя американская актриса Александра Даддарио беременна первенцем. Об этом она рассказала Vogue, позируя для свежего выпуска глянца.

Звезда экрана венгерско-итальянского происхождения ожидает рождения ребенка от своего мужа, 55-летнего кинопродюсера Эндрю Форма.

Даддарио продемонстрировала свой заметно округленный живот на трогательных кадрах и рассказала о "долгом" пути к материнству.

"Я беременна, и все прошло успешно, и все здорово", — призналась звезда "Белого лотуса", отметив, что она не чувствует, что имеет право "жаловаться" на свои симптомы.

Ранее Александра пережила "потерю", поэтому эта беременность для нее особенно важна.

Александра Даддарио

Будущая мама имела "много сложных чувств", когда узнала, что снова забеременела.

Александра Даддарио

Александра Даддарио дебютировала в культовом клипе группы Imagine Dragons Radioactive в 2012 году, а с тех пор сыграла во многих популярных сериалах и фильмах: "Разлом Сан-Андреас", "Почему женщины убивают", "Белый лотос" и многих других.

Александра Даддарио и Эндрю Форм Фото: Instagram alexandradaddario

Муж беременной актрисы — кинопродюсер и соучредитель американской продюсерской компании Platinum Dunes. Среди его проектов — фильмы "Тихое место", "Чистка" и "Черепашки-ниндзя". Состояние Эндрю Форма составляет более 30 миллионов долларов.

Напомним, Александра Даддарио показала откровенные фото из бассейна.

Также Фокус писал о свадьбе Александры Даддарио и Эндрю Форма.