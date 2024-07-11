38-річна Александра Даддаріо вагітна первістком (фото)

Свого часу знаменитість пережила "втрату". Тепер вона очікує на народження дитини з "багатьма складними почуттями".

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38-річна американська акторка Александра Даддаріо вагітна первістком. Про це вона розповіла Vogue, позуючи для свіжого випуску глянцю.

Зірка екрану угорсько-італійського походження очікує на народження дитини від свого чоловіка, 55-річного кінопродюсера Ендрю Форма.

Даддаріо продемонструвала свій помітно округлений живіт на зворушливих кадрах та розповіла про "довгий" шлях до материнства.

"Я вагітна, і все пройшло успішно, і все здорово", — зізналася зірка "Білого лотусу", зазначивши, що вона не відчуває, що має право "скаржитися" на свої симптоми.

Раніше Александра пережила "втрату", тому ця вагітність для неї є особливо важливою.

Александра Даддаріо

Майбутня мама мала "багато складних почуттів", коли дізналася, що знову завагітніла.

Александра Даддаріо

Александра Даддаріо дебютувала в культовому кліпі гурту Imagine Dragons Radioactive у 2012 році, а з того часу зіграла в багатьох популярних серіалах і фільмах: "Розлом Сан-Андреас", "Чому жінки вбивають", "Білий лотос" і багатьох інших.

Александра Даддаріо та Ендрю Форм Фото: Instagram alexandradaddario

Чоловік вагітної акторки — кінопродюсер і співзасновник американської продюсерської компанії Platinum Dunes. Серед його проєктів — фільми "Тихе місце", "Чистка" та "Черепашки-ніндзя". Статки Ендрю Форма становлять понад 30 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Александра Даддаріо показала відверті фото з басейну.

Також Фокус писав про весілля Александри Даддаріо та Ендрю Форма.