Александра Даддаріо ділиться оголеними фото з басейну

Популярна акторка поділилася із шанувальниками дуже пікантними знімками.

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36-річна американська акторка Александра Даддаріо, добре знайома глядачам за серіалом "Білий лотос", опублікувала у своєму Instagram-акаунті знімки з відпустки. Фото, варто зазначити, дуже відверті. Про це пише Daily Mail.

Зірка повністю оголена позувала в басейні, проте стояла спиною до камери. Вона насолоджувалася купанням голяка з мальовничим краєвидом. А той, хто знімав її на камеру, прикрив пальцем п'яту точку Александри. Найімовірніше, це був її чоловік Ендрю Форм.

Схоже, зірка фільму "Білий лотос" відпочиває десь у тропіках. А ще тиждень тому акторка показувала фото з відпочинку в засніжених горах.

Нагадаємо, влітку 2022 року Александра Даддаріо та її обранець Ендрю Форм зіграли романтичне весілля у ретро-стилі. Для церемонії вони обрали, мабуть, найромантичніше місто США — Новий Орлеан, штат Луїзіана.

Весілля відбулося в Preservation Hall, одному з найстаріших будівель Нового Орлеана, а на весіллі були присутні діти Ендрю від першого шлюбу. Вечірку та вечерю наречені влаштували у Французькому кварталі, у знаменитому барі Marilou, де подавали бургери та шикарний весільний торт, а гостей розважала ворожка на картах Таро.