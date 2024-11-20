Александра Даддаріо показала зворушливі кадри новонародженої дитини (фото)

Малюк зʼявився на світ на Геловін 2024. Поки стать та імʼя первістка акторки невідомі.

38-річна американська акторка Александра Даддаріо показала фото своєї новонародженої дитини. Сімейними кадрами зірка екрану поділилася в Instagram.

Молода мама та її первісток насолоджувалися "парою аномально теплих осінніх днів вдома".

На одній фотографії зображений силует зірки серіалу "Білий лотос", яка сидить у ліжку з немовлям, яке лежить на подушці на її колінах. Видно було, як із комбінезона стирчать ніжки малюка.

"Коли я була дитиною, я вже була би зібрана. Дитина все ще без шапки і напівспить у мене на грудях", – розповіла Даддаріо своїм шанувальникам.

Александра Даддаріо з дитиною Фото: Instagram alexandradaddario Дитина Александри Даддаріо Фото: Instagram alexandradaddario

Ще одне зворушливе фото показує зіркову маму, яка тримає маленьку руку у своїй.

Дитину Александра виховує зі своїм чоловіком, кінопродюсером Ендрю Формом, 42 роки, якого вона зустріла на тротуарах Нью-Йорка під час пандемії Covid-19.

Александра Даддаріо з дитиною

31 жовтня акторка опублікувала в Instagram фотографію своєї новонародженої дитини, закутаної в ковдру з кількома цукерками, розкладеними навколо неї.

"Я подумала, що це дивна миска з цукерками", — підписала Александра свій пост, оголосивши про народження дитини.

Також Фокус писав про весілля Александри Даддаріо та Ендрю Форма.