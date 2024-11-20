Александра Даддарио показала трогательные кадры новорожденного ребенка (фото)

Малыш появился на свет на Хэллоуин 2024. Пока пол и имя первенца актрисы неизвестны.

38-летняя американская актриса Александра Даддарио показала фото своего новорожденного ребенка. Семейными кадрами звезда экрана поделилась в Instagram.

Молодая мама и ее первенец наслаждались "парой аномально теплых осенних дней дома".

На одной фотографии изображен силуэт звезды сериала "Белый лотос", которая сидит в постели с младенцем, который лежит на подушке на ее коленях. Видно было, как из комбинезона торчат ножки малыша.

"Когда я была ребенком, я уже была бы собрана. Ребенок все еще без шапки и полуспит у меня на груди", — рассказала Даддарио своим поклонникам.

Александра Даддарио с ребенком Фото: Instagram alexandradaddario Ребенок Александры Даддарио Фото: Instagram alexandradaddario

Еще одно трогательное фото показывает звездную маму, которая держит маленькую руку в своей.

Ребенка Александра воспитывает со своим мужем, кинопродюсером Эндрю Формом, 42 года, которого она встретила на тротуарах Нью-Йорка во время пандемии Covid-19.

Александра Даддарио с ребенком

31 октября актриса опубликовала в Instagram фотографию своего новорожденного ребенка, закутанного в одеяло с несколькими конфетами, разложенными вокруг него.

"Я подумала, что это странная миска с конфетами", — подписала Александра свой пост, объявив о рождении ребенка.

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