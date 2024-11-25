Том Голланд та Зендея сходили на незвичне побачення в барі (фото)

Зіркова пара зустрічається з 2021 року. Вони тримають особисте життя подалі від уваги публіки.

28-річний англійський актор Том Голланд задокументував нічне побачення в Бостоні зі своєю дівчиною, 28-річною американською акторкою Зендеєю, в Instagram.

Зірка "Людини-павука: Повернення додому" та зірка "Ейфорії" зайшли до бару "Лисяча нора", де вони випили нового безалкогольного пива Bero — бренду Тома.

Англійський актор поділився кількома кадрами з вечірньої прогулянки. На першому відео можна побачити, як Зендея йшла по вулиці за своїм коханим.

"Я йду до бару, щоб випити свого першого Bero в дикій природі", — сказав Том, коли Зендея вискочила позаду нього зі словами: "Ві!"

"Я дам вам знати, як усе буде", — додав Голланд, який "протверезів" у 2022 році, відмовившись від алкоголю.

Зендея та Том Голланд Фото: Скріншот

Наступний кліп був знятий Зендеєю, і в ньому було показано, як Том пʼє пиво, вигукуючи: "Перший у дикій природі, крихітко!"

На іншому знімку зірка "Ейфорії" сидить за столом із келихом пива перед собою. Том додав до фотографії три емодзі із зображенням серця в очах.

Акторка "Дюни" була в червоному топі в поєднанні із золотим намистом, а її волосся було зачесане назад у пучок.

Зендея Фото: Скріншот

Голланд запустив свій бренд у жовтні 2024 після того як він публічно оголосив про своє рішення кинути пити в січні 2022 року.

Нагадаємо, Том Голланд та Зендея заговорили про весілля.

Також Фокус писав про чутки щодо розставання Тома Голланда та Зендеї.