Том Холланд и Зендая сходили на необычное свидание в баре (фото)
Звездная пара встречается с 2021 года. Они держат личную жизнь подальше от внимания публики.
28-летний английский актер Том Холланд задокументировал ночное свидание в Бостоне со своей девушкой, 28-летней американской актрисой Зендаей, в Instagram.
Звезда "Человека-паука: Возвращение домой" и звезда "Эйфории" зашли в бар "Лисья нора", где они выпили нового безалкогольного пива Bero — бренда Тома.
Английский актер поделился несколькими кадрами с вечерней прогулки. На первом видео можно увидеть, как Зендая шла по улице за своим возлюбленным.
"Я иду в бар, чтобы выпить свой первый Беро в дикой природе", — сказал Том, когда Зендая выскочила позади него со словами: "Уи!"
"Я дам вам знать, как все будет", — добавил Холланд, который "протрезвел" в 2022 году, отказавшись от алкоголя.
Следующий клип был снят Зендаей, и в нем было показано, как Том пьет пиво, восклицая: "Первый в дикой природе, детка!"
На другом снимке звезда "Эйфории" сидит за столом с бокалом пива перед собой. Том добавил к фотографии три эмодзи с изображением сердца в глазах.
Актриса "Дюны" была в красном топе в сочетании с золотым ожерельем, а ее волосы были зачесаны назад в пучок.
Холланд запустил свой бренд в октябре 2024 года после того как он публично объявил о своем решении бросить пить в январе 2022 года.
Напомним, Том Холланд и Зендая заговорили о свадьбе.
Также Фокус писал о слухах о расставании Тома Холланда и Зендаи.