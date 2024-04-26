Зендея и Том Холланд заговорили о браке

Пара встречается уже восемь лет и все это время старалась масимально ограждать свои отношения от любопытных глаз и СМИ.

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Голливудские суперзвезды Зендея и Том Холланд, которые встречаются с 2016 года, серьезно задумались о том, чтобы изменить статус своих отношений, сообщает People. По информации таблоида, пара "обсудила брак".

"Были разговоры о браке, и это реальность. Они не из тех звезд, которые по большей части строят свою жизнь в социальных сетях", – говорит инсайдер.

Актеры познакомились в 2016 году во время работы над трилогией о Человеке-пауке, где Том играл главную роль. Свой роман пара старалась не афишировать, и в их социальных соцсетях нет фотоподтверждения каждого шага или действия влюбленных, что так любят некоторые знаменитости, а также длинных признаний и обещаний вечной любви.

"Они оба берегут приватность. Внимание к их роману никогда не было легким и комфортным для них обоих", – добавляют источники.

Том и Зендея познакомились на съемках "Человека-паука"

Сейчас и Том, и Зендея активно снимаются, поскольку работа и творческая реализация очень важны для них.

Ранее Зендея рассказывала, что ее британский кавалер "прекрасно" пережил свой стремительный взлет в Голливуде.

"Мы оба были очень, очень молоды, но моя карьера уже шла своим чередом, а его карьера изменилась в мгновение ока. Однажды ты ребенок и идешь в паб с друзьями, а на следующий день ты – Человек-паук. Я определенно видела, как его жизнь изменилась прямо на его глазах. Но он с этим прекрасно справился", — объяснила уроженка Окленда.

Недавно Холланд подтвердил, что сыграет Человека-паука в четвертый раз. У него в арсенале роль супергероя Marvel в трех фильмах — "Возвращение домой" (2017), "Вдали от дома" (2019) и "Нет пути домой" (2021).

Том Холланд появится в четвертой части фильма о Человеке пауке "Новый дом"

Том также появлялся в фильмах "Первый мститель: Гражданская война", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал" как "супергерой дружелюбного соседства".

Зендая в настоящее время находится в пресс-туре своего фильма "Претенденты", который выйдет в прокат в эти выходные.

Готовясь к роли в картине на теннисную тематику, она работала с тренером по теннису Брэдом Гилбертом, а также с теннисной дублершей Карой Холл, которая ставила ей хореографию матчей с использованием теннисного мяча в компьютерной графике.

"Мне хотелось бы сказать, что я лучше играю в теннис, но для этого нужно, чтобы я стала лучше. Я танцовщица — во мне еще осталось что-то от этого… Поэтому мы просто относились к этому как к хореографии, и я старалась как можно больше отразить ее и обрести форму", – отметила звезда.

Ранее Фокус писал, что Зендея дала редкий комментарий о романе с Томом Холландом.