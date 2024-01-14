Том Холланд прокомментировал слухи о расставании с Зендаей

Накануне знаменитости спровоцировали слухи о разрыве, ведь давно не появлялись вместе на публике и перестали следить друг за другом в соцсетях. Холланд ответил на предположения фанатов.

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27-летний британский актер Том Холланд ответил на слухи о вероятном расставании с Зендаей, 27. Об этом пишет TMZ.

Накануне звездная пара спровоцировала слухи о разрыве, ведь они давно не появлялись вместе на публике и перестали следить друг за другом в соцсетях.

Один из журналистов "поймал" звезду фильмов о Человеке-пауке на прогулке с другом в Лос-Анджелесе и спросил, действительно ли Том расстался с американской актрисой.

"Нет, абсолютно нет", — лаконично ответил британский актер, опровергнув все домыслы.

Том Холланд и Зендая Фото: Tracy Borman\Twitter

Отметим, что актерская пара познакомилась на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году. Некоторое время ходили слухи об их романе, однако знаменитости не подтверждали их. Пара рассказала об отношениях лишь осенью 2021 года.

Том Холланд и Зендая Фото: zendaya

"Один из минусов славы заключается в том, что личную жизнь у нас украли. И сейчас момент, когда вы осознаете, что очень любите друг друга, становится достоянием общественности", — отмечал тогда "Спайдермен" в интервью GQ.

После этого звезды хоть и стали чаще появляться вместе на публике, однако они практически не комментировали свою личную жизнь.

Напомним, Том Холланд появился на публике со своими братьями.

Также Фокус писал о редком свидании Тома Холланда и Зендаи.