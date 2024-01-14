Том Голланд прокоментував чутки про розставання із Зендеєю

Напередодні знаменитості спровокували чутки про розрив, адже давно не зʼявлялися разом на публіці та перестали стежити одне за одним у соцмережах. Голланд відповів на припущення фанатів.

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27-річний британський актор Том Голланд відповів на чутки про ймовірне розставання із Зендеєю, 27. Про це пише TMZ.

Напередодні зіркова пара спровокувала чутки про розрив, адже вони давно не зʼявлялися разом на публіці та перестали стежити одне за одним у соцмережах.

Один із журналістів "зловив" зірку фільмів про Людину-павука на прогулянці з другом у Лос-Анджелесі і запитав, чи справді Том розстався з американською акторкою.

"Ні, абсолютно ні", — лаконічно відповів британський актор, спростувавши всі домисли.

Том Голланд та Зендея Фото: Tracy Borman\Twitter

Зазначимо, що акторська пара познайомилася на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому" у 2016 році. Певний час ходили чутки про їхній роман, проте знаменитості не підтверджували їх. Пара розповіла про стосунки лише восени 2021 року.

Том Голланд та Зендея Фото: zendaya

"Один із мінусів слави полягає в тому, що особисте життя у нас вкрали. І зараз момент, коли ви усвідомлюєте, що дуже любите одне одного, стає надбанням громадськості", — зазначав тоді "Спайдермен" в інтерв'ю GQ.

Після цього зірки хоч і стали частіше зʼявлятися разом на публіці, проте вони практично не коментували своє особисте життя.

Нагадаємо, Том Голланд зʼявився на публіці зі своїми братами.

Також Фокус писав про рідкісне побачення Тома Голланда та Зендаї.