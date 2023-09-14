Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Том Голланд сходив на турнір із гольфу зі своїми братами (фото)

Том Голланд фільми, Том Голланд брати, Том Голланд сім'я, Том Голланд особисте життя, Том Голланд і Зендая
Фото: Getty Images | Том Голланд із братами Гаррі та Семом на гольф-турнірі

У знаменитого актора троє рідних братів.

Related video

27-річний британський актор Том Голланд сходив зі своїми братами на турнір із гольфу Pro-Am у Сурреї, Англія. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Зірка "Людини-павука" був у гольф-клубі Вентворт із 24-річними близнюками Гаррі та Семом. Усі вони були одягнені однаково в білі футболки-поло і сірі штани. Також Том накинув зверху сіро-фіолетову кофту.

Том Голланд із братами Гаррі та Семом Fullscreen
Том Голланд із братами Гаррі та Семом
Фото: Getty Images

На спортивному заході до них також приєднався молодший брат, 18-річний Педді. Юнак був у темно-синій футболці-поло з принтом.

Том Голланд із братом Педді Fullscreen
Том Голланд із братом Педді
Фото: Getty Images

Йдучи по стопах свого старшого брата, Гаррі та Педді також будують акторську кар'єру, особливо Гаррі, якого часто помічають разом з Томом на різних знімальних майданчиках. Гаррі з'явився в кількох нещодавніх фільмах Тома, включно з "Неможливим", "Людина-павук: Немає шляху додому" і "Черрі".

Тим часом Педді зіграв ролі в серіалі "Вторгнення" і фільмах "Холмс і Ватсон", а також нещодавно отримав роль у серіалі Netflix "Локвуд і компанія".

Раніше Фокус писав, що Том Голланд і Зендая зіграли в баскетбол зі школярами.