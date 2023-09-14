Том Голланд сходив на турнір із гольфу зі своїми братами (фото)

У знаменитого актора троє рідних братів.

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27-річний британський актор Том Голланд сходив зі своїми братами на турнір із гольфу Pro-Am у Сурреї, Англія. Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Людини-павука" був у гольф-клубі Вентворт із 24-річними близнюками Гаррі та Семом. Усі вони були одягнені однаково в білі футболки-поло і сірі штани. Також Том накинув зверху сіро-фіолетову кофту.

Том Голланд із братами Гаррі та Семом Фото: Getty Images

На спортивному заході до них також приєднався молодший брат, 18-річний Педді. Юнак був у темно-синій футболці-поло з принтом.

Том Голланд із братом Педді Фото: Getty Images

Йдучи по стопах свого старшого брата, Гаррі та Педді також будують акторську кар'єру, особливо Гаррі, якого часто помічають разом з Томом на різних знімальних майданчиках. Гаррі з'явився в кількох нещодавніх фільмах Тома, включно з "Неможливим", "Людина-павук: Немає шляху додому" і "Черрі".

Тим часом Педді зіграв ролі в серіалі "Вторгнення" і фільмах "Холмс і Ватсон", а також нещодавно отримав роль у серіалі Netflix "Локвуд і компанія".

Раніше Фокус писав, що Том Голланд і Зендая зіграли в баскетбол зі школярами.