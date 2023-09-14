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Стиль жизни

Том Холланд сходил на турнир по гольфу со своими братьями (фото)

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Фото: Getty Images | Том Холланд с братьями Гарри и Сэмом на гольф-турнире

У знаменитого актера трое родных братьев.

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27-летний британский актер Том Холланд сходил со своими братьями на турнир по гольфу Pro-Am в Суррее, Англия. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Звезда "Человека-паука" был в гольф-клубе Вентворт с 24-летними близнецами Гарри и Сэмом. Все они были одеты одинаково в белые футболки-поло и серые брюки. Также Том накинул сверху серо-фиолетовую кофту.

Том Холланд с братьями Гарри и Сэмом Fullscreen
Том Холланд с братьями Гарри и Сэмом
Фото: Getty Images

На спортивном мероприятии к ним также присоединился младший брат, 18-летний Пэдди. Юноша был в темно-синей футболке-поло с принтом.

Том Холланд с братом Пэдди Fullscreen
Том Холланд с братом Пэдди
Фото: Getty Images

Следуя по стопам своего старшего брата, Гарри и Пэдди также строят актерскую карьеру, особенно Гарри, которого часто замечают вместе с Томом на различных съемочных площадках. Гарри появился в нескольких недавних фильмах Тома, включая "Невозможное", "Человек-паук: Нет пути домой" и "Черри".

Между тем, Пэдди сыграл роли в сериале "Вторжение" и фильмах "Холмс и Ватсон", а также недавно получил роль в сериале Netflix "Локвуд и компания".

Ранее Фокус писал, что Том Холланд и Зендая сыграли в баскетбол со школьниками.