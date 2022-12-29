Александра Даддарио делится обнаженными фотографиями из бассейна (фото)

Популярная актриса поделилась с поклонниками весьма пикантными снимками.

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36-летняя американская актриса Александра Даддарио, хорошо знакомая зрителям по сериалу "Белый лотос", опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимки из отпуска. Фотографии, надо отметить, весьма откровенные. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда полностью обнаженная позировала в бассейне, однако стояла спиной к камере. Она наслаждалась купанием нагишом с живописным видом. А тот, кто снимал ее на камеру, прикрыл пальцем пятую точку Александры. Вероятнее всего, это был ее муж Эндрю Форм.

Похоже, звезда фильма "Белый лотос" отдыхает где-то в тропиках. А еще неделю назад актриса показывала фото с отдыха в заснеженных горах.

Напомним, летом 2022 года Александра Даддарио и ее избранник Эндрю Форм сыграли романтическую свадьбу в ретро-стиле. Для церемонии они выбрали, пожалуй, самый романтичный город США – Новый Орлеан, штат Луизиана.

Свадьба состоялась в Preservation Hall, одном из самых старых зданий Нового Орлеана, а на свадьбе присутствовали дети Эндрю от первого брака. Вечеринку и ужин новобрачные устроили во Французском квартале, в знаменитом баре Marilou, где подавали бургеры и шикарный свадебный торт, а гостей развлекала гадалка на картах Таро.