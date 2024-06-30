Без связи и людей: пара живет на необитаемом острове, полном ядовитых змей (видео)

Маржолейн и Ан переехали на безлюдные Ментавайские острова в Индонезии, чтобы отдохнуть от общества и насладиться одиночеством.

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Когда на работе или дома наступает небольшой стресс, многие задумываются о том, чтобы собрать все это и сбежать на отдаленный тропический остров. Так, Маржолейн и ее партнер Ан бросили свою обычную работу ради новой жизни на Ментавайских островах в Индонезии. Об этом сообщает YouTube-канал "Exploring Alternatives".

"Мы живем на крошечном острове в Индонезии. Остров, на котором мы находимся, имеет площадь около 5 км, на нем нет ни деревень, ни дорог. Мы передвигались на деревянных лодках ручной работы местного производства", — объяснил Маржолейн.

При этом путешественница отметила, что они были полностью автономны.

"Что мне больше всего нравится в жизни здесь, так это чувство независимости. Мы можем сами обеспечить себя электричеством, водой, едой, и это очень круто", — сказала девушка.

По ее словам, они решили бросить работу и купить участок земли на Ментавайских островах.

На новом месте они занимались серфингом и наслаждались морем. Самым сложным оказалось найти сотовую связь, поэтому паре довольно сложно общаться со своей семьей и друзьями, которые живут в цивилизации. Вдобавок ко всему, непредсказуемая погода, угроза появления смертельных змей и отсутствие людей усложняло им жизнь.

"Поскольку мы живем так далеко, временами нам может быть немного одиноко, а это не всегда легко", — призналась Маржолейн.

Напомним, ранее Фокус писал о 24-летней Камрин Спину из Флориды (США), которая решила сменить место работы и попала в неприятную ситуацию из-за собственной неосмотрительности, ведь полагалась только на устные договоренности и электронную переписку.