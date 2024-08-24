Джастін і Гейлі Бібер уперше стали батьками: як назвали малюка (фото)

Зіркова пара розкрила ім'я дитини. Знамениті бабуся і дідусь новонародженого поспішай привітати його батьків із хвилюючою подією.

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Знаменитий канадський співак Джастін Бібер і американська модель Гейлі Бібер уперше стали батьками. Увечері 23 серпня у своєму Instagram артист поділився з шанувальниками знімком, яким повідомив про народження малюка.

У підписі до фотографії гордий батько повідомив, що в нього народився син. Знаменита пара вирішила не тягнути інтригу й одразу розкрила ім'я, яке обрала для хлопчика. Новонародженого малюка назвали Джек Блюз Бібер. На кадрі, опублікованому співаком, зображена крихітна ніжка дитини, яку тримає його мама. Джастін не повідомив точну дату народження хлопчика. Свій знімок співак лаконічно підписав так: "Ласкаво просимо додому".

Знамениті бабуся і дідусь малюка із захопленням відреагували на поповнення в родині. Петті Маллетт, мама Джастіна, написала в Х: "Вітаю @justinbieber і Гейлі. Я люблю тебе, малюк Джек!".

Стівен Болдвін, батько Гейлі, поділився твітом Маллетт, додавши: "Амінь, вітаю вас, і нехай Бог і надалі благословлятиме нашу сім'ю".

Ще в травні пара оголосила, що вони чекають на свою першу дитину. На той час Гейлі Бібер була на 6 місяці вагітності.

30-річний співак і 27-річна модель пов'язали себе узами шлюбу у вересні 2018 року, але відсвяткували своє весілля наступного року на розкішній церемонії, на якій були присутні їхні сім'ї та знамениті друзі.

Весілля Гейлі та Джастіна Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Раніше, 24 липня, вагітна Гейлі Бібер зізналася, що віддалилася від своєї сім'ї. Бібер зізналася, що більше "не дуже близька" зі своєю знаменитою сім'єю, до складу якої входять її батько Стівен Болдвін, сестра Алайя Болдвін і дядько Алек Болдвін.