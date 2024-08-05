Джастін Бібер показав зворушливі кадри з вагітною Гейлі (фото)

Пара незабаром уперше стане батьками. Поки стать майбутнього малюка невідома.

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30-річний канадський співак Джастін Бібер показав нові знімки з вагітною дружиною, 27-річною моделлю Гейлі Бібер. Фото музикант опублікував в Instagram.

Донька Стівена Болдвіна, яка очікує на народження першої дитини, позувала в червоній сукні, демонструючи свій помітно округлений живіт. Джастін тим часом приміряв чорну сорочку, світлі штани та сірий головний убір.

На кількох кадрах майбутні батьки поцілувалися на фоні прожектора.

Джастін та Гейлі Бібер

Дитина стане першою як для Гейлі, так і для її чоловіка. Пара одружилася у вересні 2018 року після тримісячного роману. Втім, модель та співак також зустрічалися наприкінці 2015 року. Спадкоємиця американського актора Стівена Болдвіна зізнавалася, що вони з Джастіном були "шалено молодими" і з тих пір відкрито зізнавалася про труднощі, з якими подружжя зіткнулося.

Багато років ходили чутки про ймовірні проблеми в союзі Бібера та його коханої, оскільки до неї музикант тривалий час зустрічався із Селеною Гомес. Тому фанати знаменитостей довго не могли змиритися з їхнім розставанням.

Втім, попри домисли в мережі про ймовірне розлучення, у травні 2024 року пара оголосила про вагітність Гейлі.

Нагадаємо, вагітна Гейлі Бібер приміряла напівпрозорий комбінезон.

Також Фокус писав про лайфхак від Гейлі Бібер для вагітних.