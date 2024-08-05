Джастин Бибер показал трогательные кадры с беременной Хейли (фото)

Пара вскоре впервые станет родителями. Пока пол будущего малыша неизвестен.

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30-летний канадский певец Джастин Бибер показал новые снимки с беременной женой, 27-летней моделью Хейли Бибер. Фото музыкант опубликовал в Instagram.

Дочь Стивена Болдуина, которая ожидает рождения первого ребенка, позировала в красном платье, демонстрируя свой заметно округлившийся живот. Джастин тем временем примерил черную рубашку, светлые брюки и серый головной убор.

На нескольких кадрах будущие родители поцеловались на фоне прожектора.

Джастин и Хейли Бибер

Ребенок станет первым как для Хейли, так и для ее мужа. Пара поженилась в сентябре 2018 года после трехмесячного романа. Впрочем, модель и певец также встречались в конце 2015 года. Наследница американского актера Стивена Болдуина признавалась, что они с Джастином были "безумно молодыми" и с тех пор открыто признавалась о трудностях, с которыми супруги столкнулись.

Много лет ходили слухи о вероятных проблемах в союзе Бибера и его возлюбленной, поскольку до нее музыкант долгое время встречался с певицей Селеной Гомес. Поэтому фанаты знаменитостей долго не могли смириться с их расставанием.

Впрочем, несмотря на домыслы в сети о вероятном разводе, в мае 2024 года пара объявила о беременности Хейли.

Напомним, беременная Хейли Бибер примерила полупрозрачный комбинезон.

Также Фокус писал о лайфхаке от Хейли Бибер для беременных.