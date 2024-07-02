Хейли Бибер показала, как беременным спастись в жару (фото)

Знаменитость ожидает рождения первенца. Последние месяцы беременности Хейли как раз пришлись на летние месяцы.

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27-летняя американская модель Хейли Бибер показала, как беременным спастись в летнюю жару. Лайфхаком звезда соцсетей поделилась в Instagram.

Жена канадского певца Джастина Бибера выложила фото своих ног в ванной и рассказала, как чувствует себя легче во время жарких дней.

"Если вы беременны в эту жару... Поверьте мне, ступни и ноги в прохладную ванну или холодное погружение", — написала знаменитость, которая, по слухам, находится на седьмом месяце беременности.

Хейли ожидает рождения первенца, пол которого пока не разглашается. Ребенок также станет первым для 30-летнего Джастина Бибера.

Хейли Бибер

Музыкант и дочь актера Стивена Болдуина поженились в сентябре 2018 года после трехмесячного романа. Впрочем, влюбленные также встречались в конце 2015 года. Хейли впоследствии признавалась, что они с Джастином были "безумно молодыми" и с тех пор открыто рассказывала о трудностях, с которыми пара столкнулась.

Много лет ходили слухи о вероятных проблемах в союзе певца и модели, поскольку до Хейли музыкант долгое время встречался с Селеной Гомес. Поэтому фанаты бывшей пары долго не могли смириться с их разрывом.

Несмотря на все домыслы о разводе, в мае 2024 Биберы объявили о предстоящем пополнении в семье.

Хейли и Джастин Бибер

Напомним, беременная Хейли Бибер вышла в свет в нежном образе.

Также Фокус писал о "полупрозрачном" образе Хейли Бибер.