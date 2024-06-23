Вагітна Гейлі Бібер у напівпрозорому комбінезоні вийшла у світ (фото)

Зірка подіумів очікує на народження першої дитини. Вони з Джастіном одружені з 2018 року.

27-річна американська модель Гейлі Бібер та її чоловік, 30-річний канадський співак Джастін Бібер, вийшли на романтичну прогулянку. Про це пише Page Six.

Донька Стівена Болдвіна похизувалася своїм помітно округленим животом у чорному мереживному комбінезоні під час вечері в Нью-Йорку зі своїм коханим.

Вагітна знаменитість також продемонструвала шкіряне пальто оверсайз. Гейлі поєднала свій образ із гострими чорними туфлями на підборах, чорною сумочкою та сонцезахисними окулярами. Її волосся було зібране в охайну зачіску.

Тим часом Джастін продемонстрував білі баскетбольні шорти, мішкувату футболку, бежевий светр і коричневу бейсболку.

Гейлі та Джастін Бібери Фото: Getty Images

Про вагітність Гейлі Бібер стало відомо навесні 2024 року. Пара одружена майже 6 років.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

На якому місяці модель, не повідомляється, проте ведуча шоу Hits 1 LA, розповіла таке:

"Людина на звукозаписному лейблі Джастіна Бібера повідомила мені, що Гейлі Бібер на шостому місяці. Тепер усе зрозуміло".

Під час тривалого роману в Джастіна та Гейлі були складні періоди й навіть розставання, але 7 липня 2018 року співак зробив обраниці пропозицію. А 13 вересня того ж року зірки таємно одружилися.

Нагадаємо, вагітна Гейлі Бібер вийшла на прогулянку без чоловіка.

Також Фокус писав про реакцію мами Джастіна Бібера на вагітність Гейлі.