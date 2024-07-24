Вагітна Гейлі Бібер зізналася, що віддалилася від своєї родини (фото)

Модель знялася у стильній фотосесії. Вони з Джастіном Бібером очікують на народження першої спільної дитини.

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Вагітна первістком модель Гейлі Бібер знялася для глянцю. Дружина Джастіна Бібера позувала для W Magazine.

Знаменитість, яка незабаром уперше стане мамою, постала на чорно-білих та теплих літніх кадрах. Гейлі приміряла стильні вбрання, гордо демонструючи свій помітно округлений живіт.

Гейлі Бібер

Бібер зізналася, що більше "не дуже близька" зі своєю знаменитою родиною, яка включає її батька Стівена Болдвіна, сестру Алайю Болдвін, і дядька Алека Болдвіна. Вона пояснила в інтерв'ю, що рухається вперед у своєму новому підрозділі замість того, щоб зосереджуватися на своєму минулому.

"Я не дуже близька зі своєю сім’єю на цьому етапі свого життя, тому що відчуваю, що я дуже незалежна. Тепер я сама по собі людина, і я створила власну сім’ю", – сказала 27-річна Гейлі.

"Але коли я озираюся на своє дитинство і те, як я виросла, у мене виникають дуже приємні, прекрасні спогади", – додала вона.

Гейлі Бібер з чоловіком Джастіном Фото: Getty Images

Незважаючи на своє знамените коріння, Гейлі сказала, що насолоджувалася "досить нормальним дитинством".

"Очевидно, я походжу з родини, з якої походжу, і я завжди визнавала, що це інше", – поділилася вона.

Джастін Бібер та його обраниця, які одружилися у 2018 році, очікують на народження першої спільної дитини. Стать первістка наразі невідома.

Нагадаємо, вагітна Гейлі Бібер продемонструвала ніжний образ.

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