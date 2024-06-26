Вагітна Гейлі Бібер зʼявилася на публіці в ніжному образі (фото)

Знаменитість очікує на народження первістка. Останнім часом вона активно демонструє "вагітні" образи.

27-річна американська модель Гейлі Бібер вийшла у світ у ніжному образі. Про це пише Elle.

Вагітна знаменитість зʼявилася на вулицях Нью-Йорка в каскадній шовковій сукні від Фібі Файло, яку вона поєднала з мінісумкою Ferragamo. На ногах Гейлі були туфлі в тон. Вона зібрала волосся в охайний пучок та додала до "вагітного" образу сонцезахисні окуляри.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Тим часом Джастін Бібер був у більш буденному образі, зʼявившись на побаченні з дружиною в сірих штанах, білій майці та кепці.

27-річна Гейлі та її 30-річний Джастін оголосили, що очікують первістка на початку травня 2024 року. За місяць, що минув з того часу, вона не втрачала часу, демонструючи свій особливий стиль під час вагітності. Від білих мереживних суконь до легких комбінацій джинсів і футболок.

Гейлі та Джастін Бібер Фото: Getty Images

На якому місяці Гейлі, офіційно не повідомляється, проте ведуча шоу Hits 1 LA, говорила таке:

"Людина на звукозаписному лейблі Джастіна Бібера повідомила мені, що Гейлі Бібер на шостому місяці. Тепер усе зрозуміло".

Зіркова пара одружена з 2018 року.

Нагадаємо, вагітна Гейлі Бібер вийшла на прогулянку без чоловіка.

Також Фокус писав про "напівпрозорий" образ Гейлі Бібер.