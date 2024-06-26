Вагітна Гейлі Бібер зʼявилася на публіці в ніжному образі (фото)
Знаменитість очікує на народження первістка. Останнім часом вона активно демонструє "вагітні" образи.
27-річна американська модель Гейлі Бібер вийшла у світ у ніжному образі. Про це пише Elle.
Вагітна знаменитість зʼявилася на вулицях Нью-Йорка в каскадній шовковій сукні від Фібі Файло, яку вона поєднала з мінісумкою Ferragamo. На ногах Гейлі були туфлі в тон. Вона зібрала волосся в охайний пучок та додала до "вагітного" образу сонцезахисні окуляри.
Тим часом Джастін Бібер був у більш буденному образі, зʼявившись на побаченні з дружиною в сірих штанах, білій майці та кепці.
27-річна Гейлі та її 30-річний Джастін оголосили, що очікують первістка на початку травня 2024 року. За місяць, що минув з того часу, вона не втрачала часу, демонструючи свій особливий стиль під час вагітності. Від білих мереживних суконь до легких комбінацій джинсів і футболок.
На якому місяці Гейлі, офіційно не повідомляється, проте ведуча шоу Hits 1 LA, говорила таке:
"Людина на звукозаписному лейблі Джастіна Бібера повідомила мені, що Гейлі Бібер на шостому місяці. Тепер усе зрозуміло".
Зіркова пара одружена з 2018 року.
Нагадаємо, вагітна Гейлі Бібер вийшла на прогулянку без чоловіка.
Також Фокус писав про "напівпрозорий" образ Гейлі Бібер.