Беременная Хейли Бибер призналась, что отдалилась от своей семьи (фото)

Модель снялась в стильной фотосессии. Они с Джастином Бибером ожидают рождения первого общего ребенка.

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Беременная первенцем модель Хейли Бибер снялась для глянца. Жена Джастина Бибера позировала для W Magazine.

Знаменитость, которая вскоре впервые станет мамой, предстала на черно-белых и теплых летних кадрах. Хейли примерила стильные наряды, гордо демонстрируя свой заметно округленный живот.

Хейли Бибер

Бибер призналась, что больше "не очень близка" со своей знаменитой семьей, которая включает ее отца Стивена Болдуина, сестру Алайю Болдуин и дядю Алека Болдуина. Она объяснила в интервью, что движется вперед в своем новом подразделении вместо того, чтобы сосредотачиваться на своем прошлом.

"Я не очень близка со своей семьей на этом этапе своей жизни, потому что чувствую, что я очень независима. Теперь я сама по себе человек, и я создала собственную семью", — сказала 27-летняя Хейли.

"Но когда я оглядываюсь на свое детство и то, как я выросла, у меня возникают очень приятные, прекрасные воспоминания", — добавила она.

Хейли Бибер с мужем Джастином Фото: Getty Images

Несмотря на свои знаменитые корни, Хейли сказала, что наслаждалась "довольно нормальным детством".

"Очевидно, я происхожу из семьи, из которой происхожу, и я всегда признавала, что это другое", — поделилась она.

Джастин Бибер и его избранница, которые поженились в 2018 году, ожидают рождения первого общего ребенка. Пол первенца пока неизвестен.

Напомним, беременная Хейли Бибер продемонстрировала нежный образ.

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