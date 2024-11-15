Анна Саліванчук розповіла про втрату дитини (відео)

Анна Саліванчук розповіла, що могла стати мамою двох доньок, однак двічі ембріони з дівчатками завмирали.

39-річна українська акторка Анна Саліванчук відома роллю в комедійному серіалі "Одного разу під Полтавою" розповіла про втрату двох дітей. Подробицями вона поділилася в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Так, акторка зізналася, що в 2015 році, коли вона народила старшого сина Гліба, в неї повинна була народитися двійня. На УЗІ вона дізналася, що очікує на хлопчика та дівчинку, однак вже на 15-му тижні вагітності, ембріон дівчинки завмер. Попри це, Саліванчук доносила вагітність до визначеного терміну і народила здорового хлопчика.

Однак, як виявилося, це не єдиний випадок, коли в акторки завмерла вагітність. Вже через три роки вона знову завагітніла. Цього разу Саліванчук очікувала дівчинку. Акторка була щасливою, тому ділилася новиною з усіма, але вже на 15-му тижні плід завмер. Саліванчук була вагітна донькою.

Вже згодом вона дізналася, що у дівчинки не вистачало хромосом, тобто вона могла народитися з вадами. Акторка зізналася, що рада, що так склалося, адже дізнавшись про можливе генетичне захворювання, вона б скоріше за все вимушена була зробити аборт, адже не готова була б народити таку дитину.

"Я робила генетичний тест, бо думала, що двічі на 15-му тижні — це щось не те. Але з генетикою все було добре, просто не вистачало хромосом. Дякую, що він завмер, бо я не змогла б і зробила б аборт. Я не готова була до цього. Це великий уклін всім мамам, які чують якісь такі речі і все одно народжують дітей. Це дуже важка праця", — зізналась артистка.

Акторка також розповіла, що, попри завмерлу вагітність, вона ще деякий час вимушена була носити в собі мертву дитину, поки їй не провели планову операцію. Вже у 2020 році жінка завагітніла втретє і народила сина Микиту.

Зауважимо, що Анна Саліванчук 10 років була у шлюбі з виконавчим продюсером "Кварталу 95" та народним депутатом від партії "Слуга народу" Олександром Божковим. В березні 2024 року пара повідомила про розлучення.

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