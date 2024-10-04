Акторка Анна Саліванчук отримала диплом сімейного психолога

Ганна Саліванчук у 39 років здобула другу вищу освіту. Тепер акторка — кваліфікована сімейна психологиня.

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39-річна акторка Анна Саліванчук повідомила, що стала кваліфікованим сімейним психологом. Радісною звісткою акторка поділилася у себе на сторінці в інстаграмі.

"Як би це дивно не звучало, але я у всьому шукаю плюси. Якби не війна, яка на початку у всіх у нас забрала багато чого, і багато професій стали не на часі, як у мене — театр, кіно, я б ніколи не наважилася вступити до Інституту післядипломної освіти ім. Т.Г. Шевченка на сімейну психологію. І ось війна ще триває, а я вже дипломований психолог, і водночас продовжую служити в театрі та зніматись у кіно", — написала акторка.

Вона також зізналася, що все життя цікавилася психологією, читала, дивилась фільми, консультувала і допомагала подругам, тому вирішила стати психологинею професійно.

"Поки що я не знаю чи почну практикувати і допомагати людям, бо на щастя акторська професія вже на часі, і її я обож, алеале ніколи не кажи ніколи, можливо настане час і я почну допомагати людям зцілювати свої душі. А поки починаю з себе", — додала Саліванчук.

Зауважимо, що це друга вища освіта акторки. У 2006 році Саліванчук закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (актриса театру, кіно та телебачення; художній керівник курсу — народний артист СРСР Ю.М. Мажуга).

Нагадаємо, раніше ми писали, що із зіркою серіалу "Одного разу під Полтавою" стався нещасний випадок.

Крім цього, Фокус писав, що Анна Саліванчук розповіла, як їй діагностували рак.