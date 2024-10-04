Актриса Анна Саливанчук получила диплом семейного психолога

Анна Саливанчук в 39-лет получила второе высшее образование. Теперь актриса квалифицированный семейный психолог.

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39-летняя актриса Анна Саливанчук сообщила, что стала квалифицированным семейным психологом. Радостным известием актриса поделилась у себя на странице в Инстаграм.

"Как бы это странно не звучало, но Я во всем ищу плюсы. Если бы не война, которая в начале у всех у нас забрала многое, и многие профессии стали не ко времени, как у меня — театр, кино, я бы никогда не решилась поступить в Институт последипломного образования им. Т.Г.Шевченко на семейную психологию. И вот война еще продолжается, а я уже дипломированный психолог, и при этом продолжаю служить в театре и сниматься в кино", — написала актриса.

Она также призналась, что всю жизнь интересовались психологией, читала, смотрела фильмы, консультировала и помогала подругам, поэтому она приняла решение стать психологом профессионально.

"Пока я не знаю начну ли практиковать и помогать людям, потому что к счастью актерская профессия уже актуальна, и ее я обожаю, но никогда не говори никогда, возможно наступит время и я начну помогать людям исцелять свои души. А пока начинаю с себя", — добавила Саливанчук.

Заметим, что это второе высшее образование актрисы. В 2006 году Саливанчук закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (актриса театра, кино и телевидения; художественный руководитель курса — народный артист СССР Ю. М. Мажуга).

Напомним, ранее мы писали, что со звездой сериала "Однажды под Полтавой" произошел несчастный случай.

Кроме этого, Фокус писал, что Анна Саливанчук рассказала, как ей диагностировали рак.