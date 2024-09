"Для меня не ко времени": певица Kola публично ответила, когда планирует рождение первенца

Артистка заявила, что пока считает не ко времени рождения первенца, ведь много сил и ресурса тратит на свою карьеру.

31-летняя певица Kola (настоящее имя Анастасия Прудиус) прокомментировала планы стать мамой. Подробностями артистка поделилась в интервью INSIDER.UA.

Так, отвечая на вопрос, как певица расставляет приоритеты между карьерой и материнством, она ответила, что пока нет конкретных планов или барьеров относительно рождения первенца. Однако, пока, по ее словам, она сосредоточена на музыкальной карьере, поскольку планирует дать большой концерт во Дворце Спорта, что требует сейчас ее внимания и сил.

Относительно материнства певица ответила, что этот этап в жизни ей точно еще придется прожить, однако пока все же считает рождение первенца не актуальным.

"Относительно материнства — это точно произойдет в моей жизни. Важное решение, но сейчас для меня не время даже думать об этом серьезно. Я всегда представляла себе, что этот момент придет тогда, когда внутренне почувствую готовность к изменениям, к новой роли, когда захочу притормозить темп и посвятить больше времени семье", — пояснила артистка.

Она также отметила, что неправильно ставить на весы карьеру или материнство, ведь рождение ребенка не зависит от шкалы популярности или достижений. Для нее рождение ребенка больше о внутреннем балансе и готовности к новому этапу жизни.

Заметим, что ранее Кола была замужем за гитаристом и вокалистом групп "Never Believe Twice" и "CherryBlazer" и будущим финалистом гипершоу Маска и шоу Голос страны Ярославом Кайдой. Пара официально поженилась в 2013 году. Однако впоследствии брак распался. Уже в 2024 году Анастасия сообщила, что во второй раз официально вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен по имени Вячеслав, с которым она познакомилась в Израиле во время организации ее концерта. Со временем между парой возникли чувства, которые переросли в семью. Сейчас Вячеслав и Анастасия живут отдельно, Анастасия часто бывает в Киеве, поэтому периодически ездит к мужу. Сам же Вячислав остается за границей, поскольку имеет там бизнес.

