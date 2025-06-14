"15 вибухів підряд": відома українська співачка опинилась в Ізраїлі під час обстрілу (фото)

Відома українська виконавиця KOLA опинилася в епіцентрі ракетної атаки в Ізраїлі, куди приїхала на лікування. Співачка поділилася, як пережила масовану атаку.

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У своєму Instagram артистка зазначила, що виїхала за межі України для проходження медичних процедур, які не могла завершити впродовж останніх шести місяців через напружений робочий графік.

За словами співачки, на території Ізраїлю було випущено близько 100 ракет, а поруч з місцем, де вона в той момент перебувала, пролунало підряд 15 потужних вибухів.

"Людина приїхала на 10 днів пролікувати те, що не могла пролікувати вже як пів року через свої графіки. І, звісно, саме в цей час буде масштабний обстріл Ізраїлю", — поділилася виконавиця у соціальній мережі.

Була до такого не готова

Знаменитість також відверто зізналася, що після постійних російських атак вважала себе психологічно підготовленою до звуків вибухів. Проте реальність виявилася іншою — вона зазнала сильного стресу та була змушена переховуватися у бомбосховищі.

Українська співачка потрапила під обстріл Фото: Instagram

"Найголовніше, що я кричала весь день, що я живу в Україні! І в нас це кожну ніч і я нічого не боюся… Ага… До перших вибухів над головою я не боюся", — додала вона.

Нагадаємо, що 13 червня іранські збройні сили розпочали ракетні обстріли по території Ізраїлю. Згідно з інформацією міжнародних медіа, внаслідок атак постраждали щонайменше 21 особа, серед яких двоє перебувають у критичному стані.

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