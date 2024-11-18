Євген Галич висловився про творчість Наді Дорофєєвої та KOLA

Євген Галич відверто зізнався творчість кого із колег йому подобається, а чию музику він терпіти не може.

Український рок-музикант Євген Галич, відомий як лідер гурту O.Torvald, назва топ-3 українських артистів сучасного шоубізнесу, яких він вважає успішними проєктами. Свою думку, щодо колег артистів музикант висловив у програмі "Муз_Тренд".

Так, Євген Галич назвав імена трьох українських співачок, творчість яких йому подобається.

"Дорофєєва — це номер один. Артист нової хвилі. Надя, на мій погляд, це один з топів. Мені дуже подобається Лілу 45 — мені здається, це абсолютна щирість, пряма. Якщо чесно, мені здається, що Кола заслуговує на повагу. Вона так багато працювала", — відповів Євген Галич.

Він також відповів, чия творчість з сучасного українського шоубізнесу йому не імпонує. За словами Євгена, ні для кого не секрет, що йому не близька музика гурту "Антитіла". Він додав, що у нього немає претензій до учасників гурту, чи безпосереднього до їх лідера Тараса Тополі, однак все ж він не є їх фанатом. Ба більше Євген вважає їх творчість спекуляцією на темі війни.

Зауважимо, що раніше Євген Галич різко висловлювався щодо пісні "Фортеця Бахмут", яку гурт "Антитіла" презентував у 2023 році. Тоді Галич назвав музичну роботу хайпом. В одному зі своїх інтерв'ю лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що йому байдуже на слова Євгена, адже це не та людина, думка якого його цікаить.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер гурту O.Torvald зізнався, чи дійсно розлучився з дружиною після 15 років шлюбу.

Крім цього, Фокус писа, що соліст O.Torvald Галич на концерті в Києві попрощався з гітарами заради допомоги ЗСУ.