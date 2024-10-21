Лідер гурту O.Torvald зізнався, чи дійсно розлучився з дружиною після 15 років шлюбу

Євген Галич публічно прокоментував чутки про проблеми в стосунках з дружиною.

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40-річний лідер гурту O.Torvald, радіо- та телеведучий, а нині військовослужбовець Євген Галич вперше публічно відреагував на чутки про розлучення з дружиною після 15 років шлюбу. Подробицями особистого життя артист поділився в програмі "33 запитання" на Люкс ФМ.

Так, відомо, що дружина Євгена Валерія та його двоє дітей — донька та син, нині перебувають за кордоном. Родина виїхала з України на початку повномасштабного вторгнення. Вже близько трьох років сім’я живе на відстані. На фоні цього в мережі з’явилися чутки, що пара розлучилася після 15 років стосунків. Натомість Євген заявив, що вже неодноразово чув ці чутки, однак в житті вони не відповідають дійсності.

"Я можу їх спростувати. Ми в шлюбі все добре", — сказав Євген Галич.

На запитання Євгена Фешака, чи були в родині за 15 років серйозні сварки, які могли дати тріщину у їх стосунках, артист відповів, що ні.

"Тріщин ніколи не було. Та і взагалі спілкуватися про це, коли ми знаходимось три роки на відстані важко. Але, на мій погляд, ми абсолютно дорослі люди, які будь-яку ситуацію можуть сприяти адекватно. Ми не сваримось, ми розмовляємо", — пояснив лідер гурту O.Torvald.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Женя Галич і зірки "Жіночого кварталу" прийшли на прем'єру фільму "Джокер: Божевілля на двох".

Крім цього, Фокус писав, що соліст O.Torvald Галич на концерті в Києві попрощався з гітарами заради допомоги ЗСУ.