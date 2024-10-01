Женя Галич і зірки "Жіночого кварталу" прийшли на прем'єру фільму "Джокер: Божевілля на двох" (фото)

Прем'єра другої частини фільму про Джокера зібрала численних знаменитостей і журналістів на червоній доріжці.

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У столиці відбулася зіркова прем'єра сиквела кінострічки "Джокер", що була презентована 2019 року, — "Джокер: Божевілля на двох". У головній ролі — 49-річний американський актор Хоакін Фенікс. Презентація художньої кінострічки 53-річного американського режисера Тодді Філліпса відбулася вчора, 30 вересня, у ТРЦ "Республіка парк". Фокус побував на масштабній події в столиці.

Про що фільм "Джокер: Божевілля на двох" 2024

Друга частина фільму про Джокера 2019 року — спінн-оффу серії фільмів про Бетмена, розповідає про продовження історії божевільного злочинця Артура Флека, який взяв собі прізвисько "Джокер". Події у фільмі розвиваються у вигаданому місті Готем, а саме в психіатричній клініці Аркгем. Незмінним у стрічці залишився головний герой, роль якого вдруге виконав Хоакін Фенікс. Цього разу в сюжеті глядачі побачать романтичну історію кохання Флекса та його коханої Гарлін Квінзель.

Роль головної героїні Гарлін Квінзель у фільмі дісталася не Марго Роббі, яка зіграла помічницю Джокера Гарлі Квінн у франшизі "Загін самогубців", і навіть не 39-річній Руні Мара, яку раніше розглядали як кандидатуру, а 38-річній співачці Леді Гаги.

Головна героїня також опинилася за ґратами, через те, що підпалила батьківський будинок.

Одного разу Флек і Гарлі зустрінуться, після чого між ними виникне почуття любові та пристрасті. Парочка вирішує, що хоче разом втекти з в'язниці, щоб просто бути разом, однак для цього їм варто дочекатися судових розглядів, які вирішать, чи зможе Джокер вийти на свободу.

Першими оцінити картину, за традицією, прийшли зіркові гості, блогери та представники ЗМІ.

Женя Галич Фото: Киномания

Тіна Сизонова Фото: Киномания

Арті Живченко Фото: Киномания

MC Килиммен Фото: Киномания

Слава Соломко Фото: Киномания

Анатолій Анатоліч Фото: Киномания

інфлуенсер Ігор Донських Фото: Киномания

комікеса Марія Латарія Фото: Киномания

Марина Березовська Фото: Киномания

Олексій Суровцев Фото: Киномания

Лідія Новоселецька Фото: Киномания

Олексій Зорін Фото: Киномания

Ірина Татаренко (праворуч) Фото: Киномания

Макс Гордєєв і Міла Нітіч Фото: Киномания

Тетяна Карікова Фото: Киномания

Данило Кухар Фото: Киномания

ЛАУД Фото: Киномания

Юлія Єрмолаєва і Тетяна Карікова Фото: Киномания

Сніжана Сніжана, дама-кіноманка Фото: Киномания

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марина Боржемська і Надія Матвєєва: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Мегалополіс".

Крім цього, Фокус писав, що зірки серіалу "Жіночий лікар" прийшли на прем'єру фільму "Бітлджюс Бітлджюс".