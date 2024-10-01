Женя Галич и звезды "Женского квартала" пришли на премьеру фильма "Джокер: Безумие на двоих" (фото)
Премьера второй части фильма про Джокера собрала многочисленных знаменитостей и журналистов на красной дорожке.
В столице состоялась звездная премьера сиквела киноленты "Джокер", которая была представлена в 2019 году, — "Джокер: Безумие на двоих". В главной роли — 49-летний американский актер Хоакин Феникс. Презентация художественной киноленты 53-летнего американского режиссера Тодди Филлипса состоялась вчера, 30 сентября, в ТРЦ "Республика парк". Фокус побывал на масштабном событии в столице.
О чем фильм "Джокер: Безумие на двоих" 2024
Вторая часть фильма о Джокере 2019 года — спинн-оффа серии фильмов о Бэтмене, рассказывает о продолжении истории сумасшедшего преступника Артура Флека, который взял себе кличку "Джокер". События в фильме развиваются в вымышленном городе Готэм, а именно в психиатрической клинике Аркгемия. Неизменным в ленте остался главный герой, роль которого во второй раз исполнил Хоакин Феникс. На этот раз в сюжете зрители увидят романтическую историю любви Флекса и его возлюбленной Харлин Квинзель.
Роль главной героини Харлин Квинзель в фильме досталась не Марго Робби, сыгравшей помощницу Джокера Харли Квинн во франшизе "Отряд самоубийц", и даже не 39-летней Руне Мара, которую ранее рассматривали как кандидатуру, а 38-летней певице Леди Гаги.
Главная героиня также оказалась за решеткой, из-за того, что подожгла родительский дом.
Однажды Флек и Харли встретятся, после чего между ними возникнет чувство любви и страсти. Парочка решает, что хочет вместе сбежать из тюрьмы, чтобы просто быть вместе, однако для этого им стоит дождаться судебных разбирательств, которые решат, сможет ли Джокер выйти на свободу.
Первыми оценить картину, по традиции, пришли звездные гости, блогеры и представители СМИ.
Напомним, ранее мы писали, что Марина Боржемская и Надежда Матвеева: как прошла звездная премьера фильма "Мегалополис".
Кроме этого, Фокус писал, что звезды сериала "Женский доктор" пришли на премьеру фильма "Битлджюс Битлджюс".