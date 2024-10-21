Лидер группы O.Torvald признался, действительно ли развелся с женой после 15 лет брака

Евгений Галич публично прокомментировал слухи о проблемах в отношениях с женой.

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40-летний лидер группы O.Torvald, радио- и телеведущий, а ныне военнослужащий Евгений Галич впервые публично отреагировал на слухи о разводе с женой после 15 лет брака. Подробностями личной жизни артист поделился в программе "33 вопроса" на Люкс ФМ.

Так, известно, что жена Евгения Валерия и его двое детей — дочь и сын, сейчас находятся за границей. Семья выехала из Украины в начале полномасштабного вторжения. Уже около трех лет семья живет на расстоянии. На фоне этого в сети появились слухи, что пара развелась после 15 лет отношений. Зато Евгений заявил, что уже неоднократно слышал эти слухи, однако в жизни они не соответствуют действительности.

"Я могу их опровергнуть. У нас в браке все хорошо", — сказал Евгений Галич.

На вопрос Евгения Фешака, были ли в семье за 15 лет серьезные ссоры, которые могли дать трещину в их отношениях, артист ответил, что нет.

"Трещин никогда не было. Да и вообще общаться об этом, когда мы находимся три года на расстоянии трудно. Но, на мой взгляд, мы абсолютно взрослые люди, которые любую ситуацию могут способствовать адекватно. Мы не ссоримся, мы разговариваем", — пояснил лидер группы O.Torvald.

Напомним, ранее мы писали, что Женя Галич и звезды "Женского квартала" пришли на премьеру фильма "Джокер: Безумие на двоих".

Кроме этого, Фокус писал, что солист O.Torvald Галич на концерте в Киеве попрощался с гитарами радипомощи ВСУ.