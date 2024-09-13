Солист O.Torvald Галич на концерте в Киеве попрощался с гитарой ради помощи ВСУ (видео)

После выступления в столице артист и военнослужащий решил помочь украинским защитникам, но для этого пришлось выделить свой музыкальный инструмент и личное время. Все ради того, чтобы закупить на сотни тысяч гривен БПЛА для 47-й ОМБр "Маґура".

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Фронтмен украинской рок-группы O.Torvald и военнослужащий Женя Галич выступил с акустическим концертом в одном из киевских клубов и благодаря своей гитаре сумел собрать несколько сотен тысяч гривен на помощь армии. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Обычные концерты музыканта сопровождались слэмами и прыжками в толпу, однако в этот раз, анонсируя мероприятие, музыкант пообещал подготовить кое-что особенное. Это был акустический концерт для того, чтобы поддержать моральный дух украинцев и подарить положительные эмоции.

"Это возможность посмотреть в глава каждому, кто придет на концерт. Каждому рассказать историю, которая стоит за нашими песнями", — писал Женя Галич.

В результате вышло, что музыкант не только подарил эмоции слушателям, но и провел аукцион, где собрал деньги для армии.

Прошло выступление в Caribean Club и после всех песен он решил продать свою гитару и подарить совместный вечер тому, кто предложит больше денег. Всего удалось собрать 320 тысяч гривен и средства пойдут на дроны для 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура".

Напомним, 15 августа сообщалось, что саблю Ольги Харлан с Олимпиады продали за 10 миллионов гривен. Фехтовальщица присоединилась к сбору денег для бойцов на фронте и на благотворительном аукционе выставила в качестве лота свое "оружие". Речь про саблю, которая принесла ей звание самой титулованной спортсменки Украины.