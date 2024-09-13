Соліст O.Torvald Галич на концерті в Києві попрощався з гітарами заради допомоги ЗСУ (відео)

Після виступу в столиці артист і військовослужбовець вирішив допомогти українським захисникам, але для цього довелося виділити свої речі та особистий час. Усе заради того, щоб закупити на виручені гроші морський дрон Magura, операторами яких є бійці ГУР МОУ.

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Фронтмен українського рок-гурту O.Torvald і військовослужбовець Женя Галич виступив з акустичним концертом в одному з київських клубів і завдяки своїм гітарам і деяким особистим речам зумів зібрати кілька сотень тисяч гривень на допомогу армії. Про це повідомляє кореспондент Фокусу.

Звичайні концерти музиканта супроводжувалися слемами та стрибками в натовп, однак цього разу, анонсуючи захід, музикант пообіцяв підготувати дещо особливе. Це був акустичний концерт для того, щоб підтримати моральний дух українців і подарувати позитивні емоції.

"Це можливість подивитися в очі кожному, хто прийде на концерт. Кожному розповісти історію, яка стоїть за нашими піснями", — писав Женя Галич.

У результаті вийшло, що музикант не тільки подарував емоції слухачам, а й провів аукціон, де зібрав гроші для армії.

Відбувся виступ у київському Caribbean Club і між піснями він вирішив продати свою гітару, а також кілька інших лотів, серед яких:

олімпійка з кліпу гурту O.Torvald "Амстердам";

перша обкладинка крайнього альбому з автографами;

барабанна тарілка з автографами.

До гітари як бонус надавалася особиста зустріч із Женею Галичем і проданий лот був за 320 тисяч гривень. Але на цьому аукціон не закінчився, адже були ще охочі допомогти армії, тому артист запропонував продати ще одну свою гітару і особисту зустріч за 300 тисяч гривень:

"Ви пропонували 300 тисяч. Давайте я до вас з іншою гітарою приїду за ці 300 тисяч? Продано! Ще 300 тисяч з цього боку".

Загалом вдалося зібрати щонайменше 700 тисяч гривень і кошти будуть спрямовані на закупівлю морського дрона Magura, операторами якого є бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що шаблю Ольги Харлан з Олімпіади продали за 10 мільйонів гривень. Фехтувальниця долучилася до збору грошей для бійців на фронті і на благодійному аукціоні виставила як лот свою "зброю". Мова про шаблю, яка принесла їй звання найтитулованішої спортсменки України.