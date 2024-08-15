"Було дуже погано": Женя Галич зізнався, як у нього почалася депресія (відео)

Музикант та український захисник звернувся за допомогою до фахівця. Йому виписали спеціальні препарати, які покращили самопочуття.

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40-річний український музикант Женя Галич зізнався, як у нього почалася депресія. Лідер рок-гурту O.Torvald зʼявився в соціальному випуску Раміни Есхакзай про ментальні проблеми.

За словами Галича, до 36 років у нього навіть не було поганого настрою.

"Я був найжиттєрадіснішою людиною у своєму оточені. Я перехворів ковідом на початку 2020 року, щось змінилося на біохімічному рівні, я вперше відчув панічну атаку. Такого зі мною ніколи не було. Я не звертав на це уваги, і з часом це зникло", — пригадав фронтмен гурту O.Torvald.

У 2022 році після початку великої війни все змінилося за два дні.

"Я взяв на себе відповідальність і вирішив, що мій обов'язок захищати країну. Я почав відчувати депресивні синдроми, лишаючись наодинці, запиваючи це все алкоголем. Мені здавалося, коли з'являється тривожність, то треба випити і тоді одразу попустить", — зізнався Женя Галич.

Відомі українці розповіли Раміні Есхакзай про досвід боротьби з депресією

Зокрема, він пригадав, як почав страждати від побутового алкоголізму.

"Це почалося, як тільки я почав лишатися під час ротації сам. На Сході ми не пили зовсім, це було суворо заборонено. Ти приїжджаєш у порожній будинок, вмикаєш фільм, щоб подивитися його приємно, робиш собі сім порцій джин-тоніка і вирубаєшся", — зізнався український музикант.

Згодом Женя Галич потрапив до терапевта, де йому виписали антидепресанти, що покращило його стан.

"Я пройшов медичні тести, знайшов свого лікаря, і вона сказала, що з антидепресантами прогрес настане швидше. Я спочатку відмовився, дуже вірив, що зі всім можу впоратися. Але за місяць повернувся і попросив антидепресанти. Перші два тижні було дуже погано, особливо зранку. Моє одужання почалося з того, що я подивився у дзеркало і запитав себе, щоб гарного вдягнути. І я був здивований, адже декілька років мені було все одно", — пригадав український захисник.

Женя Галич Фото: Пресслужба Раміни Есхакзай Женя Галич Фото: Пресслужба Раміни Есхакзай

Раніше Фокус писав, що Женя Галич скасував тур у США та повернувся на фронт восени 2023 року.