"Было очень плохо": Женя Галич признался, как у него началась депрессия (видео)

Музыкант и украинский защитник обратился за помощью к специалисту. Ему выписали специальные препараты, которые улучшили самочувствие.

Related video

40-летний украинский музыкант Женя Галич признался, как у него началась депрессия. Лидер рок-группы O.Torvald появился в социальном выпуске Рамины Эсхакзай о ментальных проблемах.

По словам Галича, до 36 лет у него даже не было плохого настроения.

"Я был самым жизнерадостным человеком в своем окружении. Я переболел ковидом в начале 2020 года, что-то изменилось на биохимическом уровне, я впервые почувствовал паническую атаку. Такого со мной никогда не было. Я не обращал на это внимания, и со временем это исчезло", — вспомнил фронтмен группы O.Torvald.

В 2022 году после начала большой войны все изменилось за два дня.

"Я взял на себя ответственность и решил, что мой долг защищать страну. Я начал испытывать депрессивные синдромы, оставаясь наедине, запивая это все алкоголем. Мне казалось, когда появляется тревожность, то надо выпить и тогда сразу попустит", — признался Женя Галич.

Известные украинцы рассказали Рамине Эсхакзай об опыте борьбы с депрессией

В частности, он вспомнил, как начал страдать от бытового алкоголизма.

"Это началось, как только я начал оставаться во время ротации один. На Востоке мы не пили совсем, это было строго запрещено. Ты приезжаешь в пустой дом, включаешь фильм, чтобы посмотреть его приятно, делаешь себе семь порций джин-тоника и вырубаешься", — признался украинский музыкант.

Впоследствии Женя Галич попал к терапевту, где ему выписали антидепрессанты, что улучшило его состояние.

"Я прошел медицинские тесты, нашел своего врача, и она сказала, что с антидепрессантами прогресс наступит быстрее. Я сначала отказался, очень верил, что со всем могу справиться. Но через месяц вернулся и попросил антидепрессанты. Первые две недели было очень плохо, особенно по утрам. Мое выздоровление началось с того, что я посмотрел в зеркало и спросил себя, чтобы хорошего надеть. И я был удивлен, ведь несколько лет мне было все равно", — вспомнил украинский защитник.

Женя Галич Фото: Пресслужба Раміни Есхакзай Женя Галич Фото: Пресслужба Раміни Есхакзай

Ранее Фокус писал, что Женя Галич отменил тур в США и вернулся на фронт осенью 2023 года.