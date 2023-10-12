"Должен вернуться в Украину": Женя Галич отменил тур в США и возвращается на фронт (видео)

По словам Жени Галича, ситуация в стране меняется каждый день и по приказу военного руководства он должен вернуться.

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Украинский рок-музыкант, лидер рок-группы O.TORVALD Женя Галич, который защищает Украину в рядах ВСУ, был вынужден отменить выступления в США и Канаде из-за напряженной ситуации в родной стране. После приказа военного руководства он должен вернуться в Украину. Об этом сообщила ивент-компания ATLAS Entertainment в Instagram.

"Друзья, вынуждены сообщить вам не слишком приятную новость: Женя Галич, к сожалению, не сможет присоединиться к благотворительному туру по Северной Америке с группой Друга Ріка, который стартует уже завтра, 12 октября", — сообщается в официальном заявлении, опубликованном 11 октября.

Галич является военнослужащим ВСУ. Известно, что он окончил Полтавский военный институт связи.

"Ситуация в стране меняется каждый день и по приказу военного руководства я должен вернуться в Украину", — заявил Женя Галич.

Все концерты в рамках тура состоятся, но с участием только группы Друга Ріка.

"Женя неоднократно повторял, что пока в стране действует военное положение, в первую очередь он военный, а уже после — артист и музыкант", — говорится в сообщении.

В официальном заявлении также сообщается, что часть средств от концертов будет направлена на закупку дронов для наших военных.

"С сегодняшнего дня все билеты — fully refundable. Вы сможете вернуть их через сайт билетного оператора, однако, таки посетив концерты, вы сделаете немалый вклад в наш сбор, который направлен на покупку 100 FPV-дронов для наших военных", — подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что "Дизель" из группы Green Grey вступил в ряды ВСУ. К нему присоединился фронтмен группы O.Torvald Женя Галич.