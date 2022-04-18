"Дизель" из группы Green Grey вступил в ряды ВСУ

К нему присоединился фронтмен группы O.Torvald Женя Галич

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37-летний фронтмен украинской рок-группы O.Torvald Женя Галич вступил в ряды ВСУ. Об этом сообщила его команда.

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"Женя, надавай там оккупантам по зубам!" – поддержали музыканта коллеги, опубликовав фотографию в Instagram.

Также защищать Украину с оружием в руках отправился фронтмен украинской рок-группы Green Grey 52-летний Андрей Яценко известный как Дизель. У себя в Instagram артист сообщил, что видит себя полезным с оружием в руках и понимает, что война закончится не скоро, а значит надо помогать. Дизель подписал контракт с батальоном "Мрія".

Как писал ранее Фокус, многие украинские артисты помогают нашей стране в борьбе с российскими оккупантами, в том числе на фронте. В рядах теробороны Украину защищает фронтмент "Бумбокса" Андрей Хливнюк — недавно он получил ранение осколком в голову. Также с оружием в руках в разных городах Украины оборону держат Николай Серга, Тарас Тополя, Сергей Вусик, Дмитрий Жолудь и другие известные украинцы.