"Дизель" із групи Green Grey вступив до лав ЗСУ

До нього приєднався фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич

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37-річний фронтмен українського рок-гурту O.Torvald Женя Галич вступив до лав ЗСУ. Про це повідомила його команда.

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"Женя, надавай там окупантам по зубах!" — підтримали музиканта колеги, опублікувавши фотографію в Instagram.

Також захищати Україну зі зброєю в руках вирушив фронтмен українського рок-гурту Green Grey 52-річний Андрій Яценко відомий як Дизель. У себе в Instagram артист повідомив, що бачить себе корисним зі зброєю в руках і розуміє, що війна закінчиться не скоро, а отже, треба допомагати. Дизель підписав контракт із батальйоном "Мрія".

Як писав раніше Фокус, багато українських артистів допомагають нашій країні в боротьбі з російськими окупантами, зокрема на фронті. В лавах тероборони Україну захищає фронтмен "Бумбоксу" Андрій Хливнюк — нещодавно він отримав поранення уламком у голову. Також зі зброєю в руках у різних містах України оборону тримають Микола Серга, Тарас Тополя, Сергій Вусик, Дмитро Жолудь та інші відомі українці.