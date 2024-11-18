Евгений Галич высказался о творчестве Нади Дорофеевой и KOLA

Евгений Галич откровенно признался творчество кого из коллег ему нравится, а чью музыку он терпеть не может.

Украинский рок-музыкант Евгений Галич, известный как лидер группы O.Torvald, назвал топ-3 украинских артистов современного шоубизнеса, которых он считает успешными проектами. Свое мнение, относительно коллег артистов музыкант высказал в программе "Муз_Тренд".

Так, Евгений Галич назвал имена трех украинских певиц, творчество которых ему нравится.

"Дорофеева — это номер один. Артист новой волны. Надя, на мой взгляд, это один из топов. Мне очень нравится Лилу 45 — мне кажется, это абсолютная искренность, прямая. Если честно, мне кажется, что Кола заслуживает уважения. Она так много работала", — ответил Евгений Галич.

Он также ответил, чье творчество из современного украинского шоубизнеса ему не импонирует. По словам Евгения, ни для кого не секрет, что ему не близка музыка группы "Антитела". Он добавил, что у него нет претензий к участникам группы, или непосредственного к их лидеру Тарасу Тополе, однако все же он не является их фанатом. Более того Евгений считает их творчество спекуляцией на теме войны.

Заметим, что ранее Евгений Галич резко высказывался относительно песни "Фортеця Бахмут", которую группа "Антитела" презентовала в 2023 году. Тогда Галич назвал музыкальную работу хайпом. В одном из своих интервью лидер группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что ему безразличны слова Евгения, ведь это не тот человек, мнение которого его интересует.

Напомним, ранее мы писали, что лидер группы O.Torvald признался, действительно ли развелся с женой после 15 лет брака.

Кроме этого, Фокус писал, что солист O.Torvald Галич на концерте в Киеве попрощался с гитарами ради помощи ВСУ.