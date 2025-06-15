"Вскоре будем иметь мир": Израиль и Иран должны заключить соглашение и заключат его, — Трамп (фото)

Израиль и Иран должны заключить соглашение по примеру Индии и Пакистана, говорится в заявлении действующего главы США Дональда Трампа. Он убежден, что этот мир наступит "вскоре", сейчас продолжаются встречи и консультации для прекращения боевых действий между Иерусалимом и Тегераном.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран "должны заключить соглашение и заключат его", как это сделали Индия и Пакистан. По его мнению, Иерусалим и Тегеран "вскоре" смогут заключить мир, а сейчас происходит "много звонков и встреч" по урегулированию конфликта между государствами, говорится в посте главы Белого дома в Truth Social.

"Иран и Израиль должны заключить соглашение — и заключат его, так же как я заставил Индию и Пакистан договориться. [Это возможно] благодаря торговле с США, чтобы принести разум, единство и здравый смысл в переговоры с двумя замечательными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться!" — написал глава США.

Сообщение Трампа о соглашении между Израилем и Ираном (скриншот с realDonaldTrump/Truth Social)

Трамп отметил, что именно при "моем первом сроке" ему удалось остановить конфликт между Сербией и Косово. Политик в очередной раз раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, который навредил "долгосрочным перспективам некоторыми очень глупыми решениями", но пообещал, что исправит эту ситуацию.

Еще одним примером успешного решения конфликта Трамп назвал решение спора между Египтом и Эфиопией за "гигантскую дамбу, которая влияет на величественный Нил". Он указывает, что сейчас "там царит мир благодаря моему вмешательству".

"Так же вскоре мы будем иметь мир между Израилем и Ираном! Сейчас происходит много звонков и встреч. Я делаю много, но никогда не получаю за это признания — но ничего, народ [США] это понимает", — добавил Трамп, завершив свое сообщение лозунгом "Сделаем Ближний Восток великим снова!".

Израиль атакует ядерные объекты Ирана: что известно

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Нация львов". Ее целью является цель уничтожения ядерных и военных объектов Ирана, а также ликвидация главного командного состава вооруженных сил и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Позже стало известно, что в результате атаки погиб ряд военных и политических руководителей Ирана. Впоследствии Тегеран осуществили пуск баллистических ракет и сообщили, что Израиль был тем, кто "начал войну", и добавил, что Иран не будет молчать об этом.

После 48 часов с начала операции, обе стороны продолжают наносить удары друг другу. Иран атаковал нефтебазу и порт в Хайфе, тогда как Израиль в ответ ударил по столице Ирана.