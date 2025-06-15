"Незабаром матимемо мир": Ізраїль й Іран мають укласти угоду й укладуть її, — Трамп (фото)

Ізраїль й Іран мають укласти угоду за прикладом Індії та Пакистану, йдеться у заяві чинного глави США Дональда Трампа. Він переконаний, що цей мир настане "незабаром", наразі тривають зустрічі та консультації для припинення бойових дій між Єрусалимом та Тегераном.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль й Іран "мають укласти угоду й укладуть її", як це зробили Індія та Пакистан. На його думку, Єрусалим та Тегеран "незабаром" зможуть укласти мир, а наразі відбувається "багато дзвінків та зустрічей" щодо врегулювання конфлікту між державами, йдеться у дописі очільника Білого дому в Truth Social.

"Іран і Ізраїль мають укласти угоду — і укладуть її, так само як я змусив Індію та Пакистан домовитися. [Це можливо] завдяки торгівлі зі США, щоби принести розум, єдність і здоровий глузд у перемовини з двома чудовими лідерами, які змогли швидко ухвалити рішення і зупинитися!" — написав глава США.

Допис Трампа щодо угоди між Ізраїлем та Іраном (скриншот з realDonaldTrump/Truth Social)

Трамп відзначив, що саме за "мого першого терміну" йому вдалося зупинити конфлікт між Сербію та Косово. Політик вчергове розкритикував свого попередника Джо Байдена, який нашкодив "довгостроковим перспективам деякими дуже дурними рішеннями", але пообіцяв, що виправить цю ситуацію.

Ще одним прикладом успішного розв'язання конфлікту Трампназвав розв'язання суперечки між Єгиптом та Ефіопією за "гігантську дамбу, яка впливає на величний Ніл". Він вказує, що наразі "там панує мир завдяки моєму втручанню".

"Так само незабаром ми матимемо мир між Ізраїлем та Іраном! Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей. Я роблю багато, але ніколи не отримую за це визнання — але нічого, народ [США] це розуміє", — додав Трамп, завершивши свій допис гаслом "Зробимо Близький Схід великим знову!".

Ізраїль атакує ядерні об'єкти Ірану: що відомо

Вночі проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Нація левів". Її метою є мета знищення ядерних і військових об'єктів Ірану, а також ліквідація головного командного складу збройних сил і Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Пізніше стало відомо, що в результаті атаки загинула низка військових та політичних керівників Ірану. Згодом Тегеран здійснили пуск балістичних ракет та повідомили, що Ізраїль був тим, хто "почав війну", і додав, що Іран не мовчатиме про це.

Після 48 годин з початку операції, обидві сторони продовжують завдати ударів одна одній. Іран атакував нафтобазу та порт у Хайфі, тоді як Ізраїль у відповідь вдарив по столиці Ірану.