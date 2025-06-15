Иран готов подписать отказ от ядерного оружия: заявление главы МИД страны

Официальный Тегеран согласен заключить соглашение, которое будет гарантировать отсутствие у него ядерного оружия, но не примет ограничений прав на "развитие мирного атома".

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Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у Исламской Республики ядерного оружия, как сообщает информационное агентство IRNA, заявил в своем выступлении перед дипломатами министр иностранных дел Аббас Аракчи.

"Мы готовы к любому соглашению, направленному на предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. Но если цель соглашения — лишить Иран его ядерных прав, то мы к такому соглашению не готовы", — отметил глава МИД.

Чиновник заявил, Иран готов прекратить удары по Израилю, если тот также откажется от атак по иранской территории.

В то же время министр обвинил Израиль в срыве ирано-американских переговоров по ядерной сделке, поскольку, по его словам, Иерусалим не хочет продолжения переговоров Тегерана и Вашингтона.

Ранее США и Иран провели пять раундов переговоров по ядерной программе и шестой этап встреч должен был состояться сегодня, 15 июня, в столице Омана Маскате. Однако переговоры была отменена из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем, поскольку в ночь на 13 июня последний начал воздушную операцию "Восходящий лев", направленную против ядерной программы и инфраструктуры баллистических ракет Тегерана.

Фокус писал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подчеркивал, что атака на Иран состоялась на 61 день после ультиматума об ограничении ядерной программы. По его словам, Тегеран не прислушался к предложениям Вашингтона.

Напомним, в ночь на 15 июня Иран нанес удары по третьему по величине израильскому городу Хайфа. В ответ армия обороны ударила по столице Ирана.