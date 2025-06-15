Іран готовий підписати відмову від ядерної зброї: заява глави МЗС країни

Офіційний Тегеран згоден укласти угоду, яка гарантуватиме відсутність у нього ядерної зброї, але не прийме обмежень прав на "розвиток мирного атома".

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Іран готовий укласти угоду, яка гарантуватиме відсутність в Ісламської Республіки ядерної зброї, як повідомляє інформаційне агентство IRNA, заявив у своєму виступі перед дипломатами міністр закордонних справ Аббас Аракчі.

"Ми готові до будь-якої угоди, спрямованої на запобігання появи в Ірану ядерної зброї. Але якщо мета угоди — позбавити Іран його ядерних прав, то ми до такої угоди не готові", — зазначив глава МЗС.

Чиновник заявив, що Іран готовий припинити удари по Ізраїлю, якщо той також відмовиться від атак по іранській території.

Водночас міністр звинуватив Ізраїль у зриві ірано-американських перемовин щодо ядерної угоди, оскільки, за його словами, Єрусалим не хоче продовження переговорів Тегерана і Вашингтона.

Раніше США та Іран провели п'ять раундів переговорів щодо ядерної програми, і шостий етап зустрічей мав відбутися сьогодні, 15 червня, у столиці Оману Маскаті. Однак переговори було скасовано через загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, оскільки в ніч на 13 червня останній розпочав повітряну операцію "Висхідний лев", спрямовану проти ядерної програми та інфраструктури балістичних ракет Тегерана.

Фокус писав, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголошував, що атака на Іран відбулася на 61 день після ультиматуму про обмеження ядерної програми. За його словами, Тегеран не дослухався до пропозицій Вашингтона.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня Іран завдав ударів по третьому за величиною ізраїльському місту Хайфа. У відповідь армія оборони вдарила по столиці Ірану.